Union: Schnellere Abschiebungen reichen nicht aus

Schnellere Abschiebungen sollen kommen. Der Unions-Innenexperte Alexander Throm sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, die Maßnahmen der Bundesregierung seien nicht ausreichend.

Das Bundeskabinett will am Mittwoch (25.10.) ein Gesetz für schnellere Abschiebungen beschließen. Wichtigstes Ziel des Entwurfs von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ist es, dass nicht mehr so viele Abschiebungen im letzten Moment scheitern. Der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, kritisiert, die Maßnahmen reichten nicht aus. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit dem CDU-Politiker gesprochen.

SWR Aktuell: Geht das, was das Kabinett heute beschließen will, in die richtige Richtung?

Alexander Throm: Das geht in die richtige Richtung. Das ist auch kein Wunder. Es sind nämlich auch die Vorschläge der von der CDU mitregierten Bundesländer. Die stammen allerdings schon vom Februar dieses Jahres. Deswegen kommt es reichlich spät.

Viele dieser Punkte, zum Beispiel die Durchsuchungs-Möglichkeiten, die fehlende Ankündigung oder auch die Verlängerung des Ausreise-Gewahrsams auf 28 Tage hatten wir schon 2019 in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen. Das war mit der SPD unmöglich. Der damalige Vizekanzler Olaf Scholz und seine SPD haben das verhindert.

SWR Aktuell: Während der letzten großen Flüchtlingskrise 2015 haben sie mitregiert. Warum haben Sie das damals nicht auf den Weg gebracht?

Throm: Das hab ich gerade erläutert. Das war mit der SPD schlicht unmöglich. Der damalige Vizekanzler Olaf Scholz, aber auch seine damalige Justizministerin Christine Lambrecht haben Teile dieser dieser Maßnahmen, die heute vorgeschlagen werden, als menschenunwürdig und teilweise verfassungswidrig bezeichnet.

Dazu gehörte beispielsweise, dass man in einer Flüchtlingsunterkunft auch andere Räume als das eigentliche Zimmer des Abzuschiebenden durchsuchen kann. Damit konnte sich der Flüchtling bisher im Nachbarzimmer aufhalten, die Polizei das sogar wissen, durfte aber in dieses Zimmer nicht eintreten. Das hat die SPD in der letzten Wahlperiode verhindert.

SWR Aktuell: Sie haben gerade angesprochen, dass sich die SPD ein ganzes Stück verändert hat. Macht die SPD inzwischen CDU-Politik?

Throm: Nein, denn es sind die Vorschläge der CDU-Länder, die jetzt umgesetzt werden. Scholz gehorcht der Not, nachdem die SPD zwei Landtagswahlen krachend verloren hat. Da hat der Kanzler offensichtlich Angst um seine Wiederwahl.

Das Problem wird damit aber nicht gelöst. Wir haben momentan täglich irreguläre Zugänge von bis zu 1.000 Menschen. Da hilft es auch nicht, wenn am anderen Ende mehrere Dutzende mehr abgeschoben werden. Wir brauchen eine Begrenzung der Zugangszahlen. Da bewegt sich bei der SPD und in der gesamten Ampel-Koalition überhaupt nichts.

SWR Aktuell: Aber was bedeutet das, was nun das Bundeskabinett beschließen will, für den angestrebten Migrations- und Deutschland-Pakt mit CDU/CSU. Kann der jetzt kommen?

Throm: Das hängt davon ab, wie die Ampel-Koalition und der Bundeskanzler auf unsere Forderungen reagieren. Das sind 26 ganz konkreten Maßnahmen, die tatsächlich einen Unterschied machen und eine Asylwende einleiten würden. Die liegen auf dem Tisch. Bisher fehlt aber die Antwort des Bundeskanzlers.

Und die wenigen kleinen Schräubchen, die jetzt bei dem Thema Abschiebung verändert werden, das reicht für einen Deutschland-Pakt nicht aus, weil es nicht zu einer nachhaltigen Reduzierung der Zugangszahlen führt. Das ist aber das Entscheidende. Die Kommunen sind am Limit. Was außerdem genauso schwerwiegend ist: Die Bereitschaft der Menschen in Deutschland zur Aufnahme ist erschöpft, und das gefährdet langfristig die demokratische Mitte in unserem Land.