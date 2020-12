„Wir schaffen das“. SWR Aktuell Mondial setzt heute seine kleine Serie zu dieser Äußerung Kanzlerin Merkels aus dem Jahr 2015 fort. In der letzten Folge ging es um einen Rückblick mit ehemaligen Flüchtlingen und Ehrenamtlichen. In dieser Episode richtet sich der Blick nach vorn: Wie lange bleibt einem Menschen, der seine Heimat unfreiwillig verlässt, der Stempel des Flüchtlings. Und was muss geschehen, dass sich dieses Etikett löst? Sabine Brütting und Peter Beck sprechen darüber mit Khalil Khalil und Youssef Alshalal, beide haben syrische Wurzeln und mit Professor Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück.