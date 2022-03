Flucht vor dem Krieg in der Ukraine: "Wann können wir wieder nach Hause? Ich kann die Frage nicht beantworten."

Der Strom der Flüchtenden aus der Ukraine nach Polen hält unvermindert an. Das bestätigte Chris Melzer vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, im SWR. "Die Warteschlangen sind zwar etwas kürzer geworden. Aber nur, weil es die Polen effizienter machen. Aber der Druck auf die Grenzen hat nicht nachgelassen." Rein körperlich seien die meisten Geflüchteten in recht guter Verfassung. Aber: "Sie sind durchgefroren, sie sind hungrig und sie sind übermüdet." Dabei kämen fast ausschließlich Frauen und Kinder an der Grenze an. "Wie es psychologisch aussieht, wenn man Hals über Kopf aufbrechen musste, wenn man von Bomben geweckt wurde und seinen Vater an der Grenze noch einmal umarmt hat und dann zurücklassen musste – das mag jetzt noch niemand ermessen." Wie schwierig die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks ist, das trotz der Kämpfe in der Ukraine aktiv ist, darüber hat Chris Melzer mit SWR2-Moderatorin Katja Burck gesprochen.