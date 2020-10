Wie schreibt man für Kinder über ein so schweres Thema für Flucht? Bei der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr nur digital stattfindet, ist das ein wichtiges Thema. In SWR Aktuell Mondial haben wir mit der bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Boie darüber gesprochen, wir haben eine prämierte Kinderbuchhandlung in Stuttgart besucht und auch die Programmleiterin Katharina Ebinger vom Thienemann-Esslinger-Verlag gefragt: Was macht zum Thema „Flucht und Migration“ ein gutes Buch aus? Natürlich haben wir auch im ein oder anderen Buch geschmökert…