Krisenjahr 2023: Was der Kabarettist Florian Schröder daraus macht

Ukraine-Krieg, Inflation, Haushaltsloch. 2023 ist ein Krisenjahr. Doch der Kabarettist Florian Schröder zählt im Interview Ereignisse auf, die ihm als Satiriker Spaß gemacht haben.

Beim Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr 2023 bleibt auf den ersten Blick wenig Positives zurück. Der Krieg gegen die Ukraine geht weiter, die Inflation hat das Leben noch teurer gemacht und aufgrund des Haushaltslochs werden wohl weitere Kosten auf uns zukommen.

Kabarettist Florian Schröder siehts positiv

Florian Schröder konnte 2023 dennoch viel Positives abgewinnen. "Ich fand es erstaunlich unterhaltsam", sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. "Wir hatten so wunderbare Dinge wie das DeutschlandTicket, wo man jetzt laut Bahn spontan, kurzfristig Zugfahren kann." Und da fängt für den Kabarettisten der Spaß an: "Spontan, kurzfristig und Deutsche Bahn ist ein Widerspruch in sich."

Satire funktioniert auch beim Nahost-Krieg

In seinem satirischen Jahresrückblick "Schluss jetzt!" arbeitet sich Florian Schröder an den Ereignissen von 2023 ab. Dabei spart er auch ernste Themen wie den Krieg gegen die Ukraine oder den Nahost-Krieg nicht aus. Für einen Satiriker werde es interessant, wenn man sehe, "dass es identitäre Linke gibt, die sich zu Pressesprechern der Hamas machen". Und genau an diesem Punkt hält der Kabarettist der Gesellschaft den Spiegel vor.