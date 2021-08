per Mail teilen

Je mehr wir die Pandemie unter Kontrolle bekommen, desto mehr Flugzeuge werden wieder am Himmel sein. Bis zum Beginn der Corona-Krise ist der Flugverkehr weltweit konstant gestiegen. Und es wird mit einem weiteren starken Anstieg in den nächsten Jahren gerechnet. Dabei trägt der Flugverkehr schon heute zu einem nicht unerheblichen Teil des Klimawandels bei, obwohl nur ein Bruchteil der Menschen auf der Welt überhaupt fliegt. Werner & Tobi diskutieren: Wie schlecht ist die Luftfahrt für Umwelt und Klima? Ist ein Verbot von Inlandsflügen die Lösung? Was bringt die CO2-Kompensation? Und wie sieht die Zukunft der Luftfahrt aus? Kann sie nachhaltig sein?



Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.