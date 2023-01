Fliegen mit Wasserstoff: Was wird das Exzellenzzentrum in Baden-Württemberg bringen?

Kerosingetriebene Düsenjets belasten mit ihrem Schadstoffausstoß die Umwelt. Doch in Stuttgart soll ein Flugzeug entstehen, das mit 40 Passagieren an Bord 2.500 Kilometer weit fliegen kann - und das ohne das Klima zu schädigen. Funktionieren soll das durch eine Wasserstoff-Brennstoffzelle. Damit aus der Idee Realität wird, geht jetzt am Flughafen Stuttgart ein Exzellenz-Zentrum für Wasserstoff in der Luftfahrt an den Start. Damit soll der Airport zu einem führenden Standort für klimaneutrale Antriebe in der Branche werden. Über die ehrgeizigen Ziele hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister, Winfried Hermann von den Grünen, gesprochen.