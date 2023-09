Flexibler Schulbeginn für entspannteren Schulverkehr?

Die Schule geht wieder los. Heute war Start in Rheinland-Pfalz - in einer Woche geht’s auch in Baden-Württemberg zurück in die Klassen. Der Schulstart bedeutet viel Stress für Bus-Unternehmen - besonders im ländlichen Raum. Sie müssen morgens sehr viele Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit befördern. Deshalb macht gerade der Vorschlag die Runde, den Unterricht zu unterschiedlichen Zeiten beginnen zu lassen. So könnte die Belastung für die Verkehrsbetriebe etwas entzerrt werden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) findet die Idee grundsätzlich gut. Die VDV-Geschäftsführerin der Landesgruppe Südwest (Rheinland-Pfalz und das Saarland), Marie-Theres Wölki, sagt im SWR Aktuell-Interview, dass die aktuelle Situation schwierig ist: "Es fährt morgens alles, was fahren kann. Da haben wir Kapazitätsprobleme. Wir haben schon versucht, mit den Schulen zu sprechen. Leider ist es uns noch nicht gelungen, eine Staffelung der Schulanfangszeiten zu bewirken, damit das für alle angenehmer wird." Wie man den Rush Hour-Betrieb damit entlasten könnte, erklärt die Expertin im Gespräch mit Moderator Bernhard Seiler.