Fledermaus-Schützerin: Häuslebauer sollten Fledermaus-Quartiere mit einplanen!

Für Fledermäuse wird das Leben in Deutschland immer schwieriger. Alle 22 Arten, die bei uns vorkommen, stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser sagte Ingrid Kaipf von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg: "In unseren Häusern dämmen wir alles und machen jede Ritze und jeden Spalt zu. Es wäre wirklich sinnvoll, wenn Häuslebauer Fledermausquartiere mit einplanen würden". Zurzeit gebe es auch massenhaft Fälle, in denen sich die nachtaktiven Flattermänner - etwa durch gekippte Fenster - in Häuser verirrten und nicht mehr hinausfänden. Was ist da zu tun? "Abends das Licht ausmachen, das Fenster öffnen und dann finden die Tiere in der Regel auch wieder raus". Hören Sie im Interview, wie die „Kitas“ der Fledermäuse funktionieren und wie ein FC Bayern-Shirt zum Fledermaus-Refugium wurde.