Fitnessbarometer: Mehr dicke, aber auch mehr fitte Kinder in BW

Immer mehr Kinder in Baden-Württemberg sind übergewichtig. Dem sogenannten Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung zu folge sind 15 Prozent zu dick und damit so viele, wie noch nie, seit es die Studie gibt. Klaus Bös hat an der Studie mitgearbeitet. Der Bewegungsforscher vom Karlsruher Institut für Sport und Sportwissenschaften hält das Ergebnis für alarmierend: „Vor allem von der Kita zur Grundschule nimmt das Übergewicht stark zu.“ Der Grund ist laut Bös in SWR Aktuell klar: "Outdoor und Toben ist in den Hintergrund gerückt." Stattdessen nehme die Smartphone-Nutzung unter Grundschülern stark zu. "Das ist eine plausible Erklärung für das Übergewicht, weil sich die Kinder immer weniger bewegen." Allerdings gebe es nicht nur schlechte Nachrichten: "Wir haben auch die positive Botschaft, dass der Knick, den wir seit Corona in den motorischen Fähigkeiten hatten, ein ganzes Stück weit wieder aufgeholt werden konnte." Das liege daran, "dass die Kinder inzwischen wieder in die Sportvereine gehen können", sagt Klaus Bös im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic.