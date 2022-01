Fit in die Fahrrad-Saison: Sind die Lieferketten noch gestört?

Zu den Aufsteigern in der Corona-Pandemie gehören die Fahrrad-Hersteller und -Werkstätten. Aber auch hier gab es Probleme mit den Lieferketten, sodass der Bedarf nicht zu bedienen war. Wer im Frühling ein einsatzbereites Fahrrad haben will, sollte sich also rechtzeitig drum kümmern - aber was heißt rechtzeitig? Das hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern im Gespräch mit Arne Bischoff vom Pressedienst-Fahrrad geklärt - einer Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten sowie Interessensvertretern rund um alles, was zum Thema Fahrrad gehört.