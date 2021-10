Lehre statt Studium: Unternehmen finden keine Auszubildenden

Das Ausbildungsjahr hat längst begonnen, und viele Lehrstellen sind nicht besetzt. Auch der Stuttgarter Elektrotechnik-Unternehmer Stefan Bürkle kennt das Problem.

SWR-Moderator Arne Wiechern: Es geht um Zukunftstechnik - und trotzdem sind zu wenige junge Leute interessiert. Sie haben uns gesagt, zwei bis drei Stellen sind auch bei ihnen immer noch offen. Woran mag das liegen?

Stefan Bürkle: Ich glaube, die Berufsauswahl heutzutage ist sehr groß, was die jungen Leute als Angebot auf dem Markt bekommen. Und da fallen manche Berufe, auch vielleicht unsere Berufe der Elektrotechnik, leider nicht so auf oder wir mit unserer Firmengröße fallen nicht so auf wie Großkonzerne, die hier im Stuttgarter Bereich sind.

Sie werben auf ihrer Homepage um Nachwuchs, auch auf Lehrstellenbörsen. Was kann man denn noch tun, um potenzielle Azubis auf sich aufmerksam zu machen?

Also im Prinzip kann man wirklich nur das tun, was wir schon machen: Zu Ausbildungsmessen gehen, Partnerschaften mit den ganzen Schulen hier in unserem Umkreis machen und sich präsentieren. Und den jungen Leuten zu zeigen: Es gibt noch etwas anderes als bei den großen Automobil- oder sonstigen Unternehmen. Es gibt etwas Zukunftsfähiges. Viele wissen ja gar nicht, wie nachhaltig die Elektrotechnik ist. Die können sich gar keine Gedanken darüber machen, was das alles bedeutet, was Bürkle und Schöck auch alles bietet.

Es gibt auch noch den umgekehrten Weg, eben, dass Schülerinnen und Schüler zu Ihnen kommen. Praktika bei Ihnen zu absolvieren war wegen der Corona-Pandemie ziemlich problematisch. Wie kann man dieses Problem jetzt lösen?

Dieses Problem können wir nicht mehr aufholen, das ist uns klar. Diese ein, zwei Jahrgänge sind leider sozusagen an uns vorübergegangen, weg. Die haben einfach nicht die Informationen bekommen, dass es uns gibt. Dementsprechend müssen wir jetzt wieder frisch ansetzen für die nächsten Ausbildungsjahre, dass einfach die Schülerinnen und Schüler wissen: Es gibt interessante Berufe in der Elektrotechnik und in anderen Handwerksberufen, zentral vor Ort. Man muss nicht weit fahren, sondern wir sind hier im Umkreis von den Schulen aktiv und als Unternehmen angesiedelt. Man hat auch einen kurzen Arbeitsweg.

Wenn sich jetzt noch Jugendliche mit Interesse bei ihnen melden, wie helfen Sie denen? Die ersten Monate der Lehrzeit sind ja schon vorbei.

Grundsätzlich ist das kein Problem, weil wir hier unsere langjährigen Gesellen haben, die sich ebenso wie der Ausbildungsmeister um die Auszubildenden kümmern. Die zweite Thematik ist natürlich, dass wir in der Elektrotechnik gewisse Voraussetzungen haben, die immer mehr werden: Was gefordert wird, was an Wissen mitgebracht werden muss. Und da haben wir manchmal das Problem, dass wir sehr oft gute junge Menschen haben, die im Handwerklichen hervorragend sind, aber bei der dualen Ausbildung im schulischen Bereich sehr, sehr starke Defizite haben.

Kann die Politik sie unterstützen, um dieses aktuelle Problem fehlender Auszubildender noch zu lösen?

Die Politik kann natürlich insofern das Problem lösen, indem wir wieder auf ein besseres Schulniveau kommen. Vor Jahren war die PISA-Studie in aller Munde. Man hört jetzt nicht mehr viel davon, aber das Niveau ist nicht besser geworden. Und man muss bedenken: Es wird ja heute auch immer gefordert, dass Ausbildungszeiten nicht zu lang sein dürfen. Wir haben im gewerblichen Bereich dreieinhalb Jahre. Da gibt es ja auch schon Forderungen, dass die verkürzt werden. Aber man muss bitte bedenken, dass Elektrotechnik mehr wird. Wir haben vor zehn Jahren noch nicht über Elektromobilität geredet. Wir haben vor 15, 20 Jahren noch nicht über Fotovoltaikanlagen geredet oder über Stromspeicher und sonstige Dinge. Das sind alles Themen, die mit in die Ausbildung reinkommen, aber die natürlich nicht in den Ausbildungszeiten der letzten 20 Jahre überhaupt bedacht waren.