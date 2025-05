Ob SAP, BASF oder VW: Große Unternehmen in Deutschland bauen Stellen ab. Rund 270.000 Menschen in Deutschland befinden sich in Kurzarbeit. Trotzdem fehlen Fachkräfte, in fast allen Branchen, von Handwerk bis Pflege, denn die Zahl der Ruheständler steigt. Was hilft gegen den Fachkräftemangel? Und wie kriegt man Ausländer dazu, in Deutschland zu arbeiten?