Finnland vor NATO-Beitritt: "Putin hat seinem Land einen Bärendienst erwiesen!"

Der Politikwissenschaftler Johannes Varwick hat einen Nato-Beitritt Finnlands als etwas bezeichnet, das schon "übermorgen erfolgen könnte". Varwick sagte im SWR: "Das ist eine Reaktion auf die russische Verhaltensänderung und das Bedrohungsgefühl in Finnland hat entsprechend zugenommen." In der Vergangenheit sei eine Mitgliedschaft In der Allianz kein Thema gewesen, weil man Russland nicht provozieren wollte. "Das stellt sich jetzt etwas anders dar." Wichtig sei, dass Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen erfolgten. "Abschreckung und Dialog muss immer die gleiche Medaille sein und das gerät jetzt ein bisschen aus dem Blick." Varwick hält es für unwahrscheinlich, dass Russland jetzt noch vor einem NATO-Betritt Finnland überfallen könnte. Im Gespräch mit SWR2-Moderator Andreas Herrler rät der Politikwissenschaftler aber dazu, keine ausländischen Truppen oder Atomwaffen in Finnland zu stationieren. Trotzdem müsse die Abschreckung glaubhaft sein: "Das darf kein Papiertiger werden!"