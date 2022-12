"Finanztip" zum Kauf von Rentenpunkten: Lohnt sich und ist sicher - vorausgesetzt man lebt lang genug

Im Laufe des Berufslebens sammelt jede und jeder von uns Rentenpunkte. Wer in einem Jahr so viel verdient hat wie der Durchschnitt in Deutschland, erhält genau einen Rentenpunkt. Wer mehr oder weniger verdient, bekommt entsprechend mehr oder weniger Rentenpunkte. Wem die so zustande gekommenen Rentenpunkte aber nicht ausreichen, kann auch Rentenpunkte dazukaufen. Wie das funktioniert und ob sich das lohnt, hat der Rentenexperte Jan Scharpenberg vom Geld-Ratgeber "Finanztip" im Gespräch mit Jonathan Hadem eingeschätzt. Rentenpunkte seien zwar weniger rentabler als andere Investments, aber sehr sicher. Ob sich die rund 7.000 Euro für einen Rentenpunkt aber auch lohnen, hänge entscheidend von einem Faktor ab, auf den wir nur bedingt Einfluss haben: der Lebenserwartung.