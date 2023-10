"Finanztip": Wechsel der Kfz-Versicherung spart bis zu 85 Prozent

per Mail teilen

Wir haben Mitte Oktober, noch gut zweieinhalb Monate bis zum Jahresende. Eine gute Zeit, um über einen Wechsel oder eine Vertragsänderung bei der Kfz-Versicherung nachzudenken, denn für die meisten Fahrzeughalter endet das Versicherungsjahr zum 31. Dezember mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.

Der Geldratgeber "Finanztip" hat zum Kfz-Versicherungswechsel eine Studie erstellt. Die hat ergeben, dass sich mit dem richtigen Vertrag 85 Prozent der Kosten sparen lassen. Das kann über die Einschränkung des "Fahrerkreises" geschehen, aber auch auf anderen Wegen.

Fahranfänger besonders teuer

Teuer wird's immer, wenn Fahranfänger im "Fahrerkreis" enthalten sind, sagt "Finanztip"-Youtuber Saidi Sulilatu. In Einzelfällen kostete die Versicherung unter Einschluss eines 18-jährigen Fahrers sogar das Sechsfache.

"Ein durchschnittlicher Fahranfänger kostet 90 Prozent Aufschlag in der Kfz-Versicherung."

Daher sei es wichtig, zu klären, ob Fahranfängerinnen und -anfänger sinnvollerweise in der eigenen Kfz-Versicherung sind oder nicht: "Es kann ja zum Beispiel auch mal sein, dass dann Sohnemann oder Tochter vielleicht woanders studieren oder mittlerweile auch ein eigenes Gefährt haben."

Reduktion der Fahrleistung

Günstiger wird die Versicherung auch, wenn Autofahrerinnen und -fahrer für bestimmte Strecken auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Wichtig ist hier aber, dass sich dies in der jährlichen Fahrleistung niederschlägt: "Richtig Beitrag kann ich nur sparen, wenn ich erheblich weniger fahre - zum Beispiel 10.000 statt 20.000 Kilometer. Da spare ich 20 Prozent Beitrag - oder 5.000 statt vorher 10.000 Kilometer. Das bringt 13 Prozent Beitragsersparnis", sagt Saidi Sulilatu von "Finanztip". Rabatt-Angebote für Bahncard- oder Deutschlandticket-Nutzerinnen und -Nutzer lohnten sich in aller Regel nicht, da die Rabatte zu gering ausfielen.

So viel Ersparnis ist drin

"Finanztip" hat errechnet, dass bis zu 85 Prozent Ersparnis möglich sind bei der Kfz-Versicherung. Saidi Sulilatu erklärt die Rechnung so: "Wir haben den Wechsel von einem großen, bekannten Versicherer zu einem günstigen Versicherer für jemanden durchgerechnet, der einen fünf Jahre alten Golf mit 15.000 Kilometern Fahrerleistungen im Jahr hat - und sonstigen durchschnittlichen Angaben, wie einer durchschnittlichen Schadensfreiheitsklasse." So ein Wechsel habe im Jahr 283 Euro Ersparnis gebracht, sofern jemand längere Zeit die Kfz-Versicherung nicht gewechselt hat. Einzelne Positionen können aber auch innerhalb der Versicherung etwas bewirken, so "Finanztip": Der Wechsel von monatlichen auf jährliche Zahlungen habe zum Beispiel bis zu 90 Euro Ersparnis gebracht, eine Werkstattbindung könne etwa 140 Euro Ersparnis bringen.

Elementarschadenschutz - was ist das?

Einen Elementarschadenschutz empfiehlt "Finanztip" für Menschen, die in Gebieten leben mit Überschwemmungsgefahr. Im Klimawandel werde dies ein wichtiger Faktor, sagt Sulilatu: "Wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass es eine sehr gute Methode ist, beim Wechsel der Kfz-Versicherung besonders darauf zu achten. Es kostet in vielen Fällen überhaupt gar keinen Aufpreis."