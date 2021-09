BW-Finanzminister Bayaz: Online-Meldungen können Steuerbetrug aufdecken

Soll es künftig in Baden-Württemberg Online-Meldungen von Steuer-Sündern geben? Danyal Bayaz (Bündnis 90/Grüne), der Finanzminister von Baden-Württemberg, befürwortet das. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll sagte Bayaz: „Das gibt es in jedem Bundesland, dass Menschen sich anonym an die Steuerbehörden wenden können.“ Hier gehe es nicht darum, dass der eine Nachbar den anderen anschwärze, so Bayaz weiter. Aber Steuerfahnder müssten bei substanziellem Verdacht auf Steuerhinterziehung tätig werden. Wie viel Geld dem Fiskus jährlich entgeht und wie viel das Land Baden-Württemberg durch Steuerprüfungen einnehmen konnte, berichte der Finanzminister ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.