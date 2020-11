per Mail teilen

Das bisherige Finanzierungsmodell in Rheinland-Pfalz gibt es in seinen Grundzügen seit 70 Jahren. Doch immer wieder klagen Städte und Gemeinden dagegen. Seit heute verhandelt der Verfassungsgerichtshof über die Finanzierung der Kommunen, nächsten Monat soll entschieden werden. Es deute sich an, dass das komplette Finanzierungssystem sich ändern müsse. Dann käme ein "richtig dicker Brocken“ auf die Landesregierung zu, sagt Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.