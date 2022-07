Finanzexperte erklärt, welche Rechte Flugreisende haben

Der Countdown für die Sommerferien im Südwesten läuft. In Rheinland-Pfalz ist am Freitag, letzter Schultag - in Baden-Württemberg in einer Woche. Dann heißt es nichts wie weg in den Urlaub. Doch wer mit dem Flugzeug in die großen Ferien startet, braucht dieses Jahr starke Nerven: Weil Personal fehlt, herrschen schon seit Wochen chaotische Zustände an den Flughäfen. Viele Flüge verspäten sich oder werden storniert. Welche Rechte Flugpassagieren in solchen Fällen zustehen, das weiß Saidi Sulilatu, Youtuber beim Geldratgeber “Finanztip”: Bei einer kurzfristigen Stornierung etwa steht Passagieren eine Umbuchung oder Ticketerstattung zu. Welche Tipps er noch hat, das verrät er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.