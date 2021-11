Finanzexperte: Ampel-Einstieg in kapitalgedeckte Rente ist folgerichtig

Wie durchdacht sind die Ampelpläne in Sachen Rentenpolitik - also der Plan, das bislang komplett umlagefinanzierte Rentensystem sukzessive durch eine Kapitaldeckung am Anlagenmarkt zu ergänzen? Im Prinzip sei das eine gute Idee, meint Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Katja Burck schränkt er allerdings ein, dass die anvisierte Investition von 10 Milliarden Euro in internationale Wertpapiere mit Sicherheit nicht ausreichen werde. Welche Summen Hüther vorschweben und wie es seiner Meinung nach um das Rentenniveau sowie die Beitragsstabilität bestellt ist, ist ebenfalls im Interview zu hören.