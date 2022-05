Finanz-Seminare: teurer Einstieg ins Schneeball-System oder sinnvolle Weiterbildung?

per Mail teilen

Wie funktionieren Finanzmärkte? Was bedeutet Altersvorsorge? Wie mache ich eine Steuererklärung? Laut Umfragen finden 90 Prozent der Deutschen, dass solches Wissen über finanzielle Dinge unbedingt nötig ist. Und etwa 60 Prozent würden sich sogar wünschen, dass davon mehr in der Schule vermittelt wird – das ist aber nicht der Fall. Wie sollte auch eine Schulbildung aus den 70er oder 80er Jahren auf jahrelange Nullzinsen oder Krypto-Märkte vorbereiten? Dafür gibt’s aber jetzt Schulungen und Seminare aller Art. Leider sind diese nicht alle seriös. Saidi Sulilatu vom Geld-Ratgeber "Finanztip" hat sich diese Angebote genauer angesehen und rät im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich: Wenn nur noch die Gier das eigene Handeln bestimme und die Dollar-Zeichen in den Augen blinkten, spätestens dann sei etwas faul.