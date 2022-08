Filmtipp: "Der Gesang der Flusskrebse" - Romanze und Krimi in einem

Um das Buch "Der Gesang der Flusskrebse" gibt es einen Hype, seit Hollywoodstar Reese Witherspoon es in ihrem Buchclub auf Instagram vorgestellt hat - und sich direkt die Filmrechte gesichert hat. Jetzt ist die Verfilmung des 464-Seiten-Buches erschienen: Eine Romanze mit einem Kriminalfall in den 1960er Jahren im Marschland North Carolinas. Filmexpertin Anna Wollner hat den Film gesehen und findet: “Ich bin voll und ganz darin aufgegangen.” Was sie an dem Film besonders schätzt, erklärt sie im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.