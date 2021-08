Ihr Gesicht, ihr Name - das steht für eine ganze Generation junger Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Sie ist die Galionsfigur von "Fridays For Future" und ab dem 16. Oktober sogar im Kino: "I Am Greta" heißt der Dokumentarfilm über Greta Thunberg. Filmkritikerin Anna Wollner meint, der Film sei einen Kinobesuch wert, denn er schaffe es, auch einen Blick hinter die Fassade der Klimaschutz-Ikone zu werfen und Einblicke in das Innenleben einer ganz normalen Teenagerin zu geben. Wie genau der Film diesen Spagat schafft, hören Sie im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser.