Filmkritik: "Holy Spider" über eine religiöse Mordserie in Iran

Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit: Vor mehr als 20 Jahren gab es in Iran eine Mordserie. Die Morde könnten religiös motiviert gewesen sein - das zumindest vermutet die fiktive Journalistin Rahimi, gespielt von Zar Amir Ebrahimi. Der Film hatte in Cannes Premiere und geht für Dänemark ins Rennen um die Oscars. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt Filmkritikerin Anna Wollner, wo die wahre Begebenheit endet, wo die Fiktion im Film beginnt und was der Film mit den gesellschaftlichen Verhältnissen heute zu tun hat.