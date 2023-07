FIFA Frauen WM 2023 gestartet: Warum die Freude getrübt ist

Am Vormittag ist in Australien und Neuseeland die Frauen-Fußball-WM los gegangen. Kurz vor der Eröffnungsfeier in Auckland sind durch Schüsse auf einer Baustelle in der Stadt zwei Menschen und der Schütze ums Leben gekommen. Die Polizei spricht auch von mehreren Verletzten. Die Polizei in Auckland teilte mit, dass es sich dabei um einen Einzeltäter gehandelt habe und das Fußball-Turnier dadurch nicht gefährdet sei. "Die Fanmeile soll aus Respekt vor den Hinterbliebenen und Verletzten heute aber geschlossen bleiben", sagt Sportreporter Kristoffer Klein.

Ob sich die deutsche Mannschaft sicher fühlt und wie die WM trotzdem ein Fest werden soll, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Kristoffer Klein.