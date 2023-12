Feuerwerksverkauf: Wie groß ist der Andrang?

An Feuerwerk scheiden sich die Geister: Die einen lieben Pyrotechnik und die kunstvollen Explosionen am Nachthimmel - die anderen sehen darin eine riesige Lärmbelästigung, Gefahr und Umweltsünde. Ob man es nun liebt oder hasst: Heute hat in Deutschland offiziell der Feuerwerksverkauf begonnen. Tobias Ax hat einen Feuerwerkslagerverkauf in Stuttgart und erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, was in diesem Jahr besonders gefragt ist: "Im Trend sind vor allem Verbundfeuerwerke. Das sind die Feuerwerksbatterien, die man kennt - davon aber vier bis fünf Stück auf einer Platte. Da haben wir dann Laufzeiten von einer bis sechs Minuten." Warum Böller im Verkaufsregal oft liegenbleiben, erklärt Tobias Ax im Interview.