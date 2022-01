Feuerwehrverband Rheinland-Pfalz: Zulauf ist eine "ganz positive Überraschung!"

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal erleben die Freiwilligen Feuerwehren dort einen regelrechten Run: 75 meist junge Männer und Frauen sind seither neu eingetreten. Allein in der Verbandsgemeinde Altenahr verzeichnet die Feuerwehr 33 neue Mitglieder. "Das ist eine ganz positive Überraschung", sagte der Präsident des Feuerwehrverbands Rheinland-Pfalz, Frank Hachemer, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. "Auch, wenn wir erstmal eine Katastrophe brauchen, bevor Menschen sagen, ich erkenne gerade, was das für eine wichtige Tätigkeit ist - da mach ich mit!" Hachemer wies darauf hin, dass fast jeder bei der Freiwilligen Feuerwehr nützlich ist - auch wenn er selbst nicht schwere Leitern schleppen oder an vorderster Front in ein brennendes Haus gehen kann. "Auch im Hintergrund ist eine Menge zu leisten", so Hachemer, "zum Beispiel in der Kommunikation oder in der Organisation. Teamarbeit ist das Entscheidende". Der Verbandspräsident betonte auch, wie wichtig Nachwuchsarbeit in den Feuerwehren ist: "Wir brauchen vor allem junge und mittelalte Menschen, die sich engagieren, um anderen in Notlagen zu helfen".