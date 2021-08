In den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen versuchen Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz und andere Organisationen weiter, den Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz, war selbst in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz. Er hat im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch geschildert, wie er die Einsätze erlebt und was jetzt die wichtigste Aufgabe der Helfer ist.