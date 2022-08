Feuerwehr-Übung in Stuttgart: Mit "Technik und Taktik" gegen den Flächenbrand

Zwei spezialisierte Einheiten der Stuttgarter Feuerwehr trainieren heute Abend auf einem Stoppelfeld im Stadtbezirk Birkach das Löschen eines Flächenbrands. "Eingesetzt werden unter anderem zwei speziell für Waldbrände konstruierte, geländegängige Tanklöschfahrzeuge", sagte Pressesprecher Daniel Anand im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. "Flächenbrände sind in der Region Stuttgart bisher die Ausnahme - das hängt mit dem Mischwald zusammen, der nicht so brandgefährdet ist wie Nadelbäume", sagte Anand weiter. Trotzdem begünstige der Klimawandel solche Ereignisse. Was das Konzept "Technik und Taktik" bedeutet und was die große Bitte der Feuerwehr an uns alle ist, hören Sie im Interview.