Feuerpause in Gaza: Hilfsorganisationen hoffen auf Verlängerung

Die Feuerpause im Nahost-Krieg macht zurzeit vielen Hoffnung. Israel hofft so viele von den Menschen wie möglich nach Hause zu holen, die die islamistische Terror-Organisation Hamas am 7. Oktober als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hat. Die Zivilbevölkerung in Gaza hofft auf Hilfe. Denn dort fehlt es praktisch an allem.

Hilfsorganisationen haben in den vergangenen knapp zwei Monaten versucht, soweit es eben geht, ihre Arbeit aufrechtzuerhalten - aber es war schwierig und gefährlich. Die Feuerpause hat nun vieles wieder möglich gemacht - zumindest vorübergehend. Martin Keßler von der Diakonie Katastrophenhilfe steht mit Partner-Organisationen im Gaza-Streifen in engem Kontakt – und erklärt im Interview mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, was am dringendsten geschehen muss.