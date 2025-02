Feuerpause für die Ukraine dank Trump? Was Europa dafür tun kann

Wie realistisch ist sie - eine mögliche Feuerpause in der Ukraine? Wenn es nach den Präsidenten der USA und von Frankreich geht, ist das in der kommenden Woche möglich. Beide haben sich getroffen, der französische Präsident Emmanuel Macron hat das Treffen mit Donald Trump als Wendepunkt bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine bezeichnet. All das vor dem Hintergrund einer von den USA eingebrachten, russland-freundlichen Resolution im UN-Sicherheitsrat. Dass Russland die Ukraine angegriffen hat, wird darin ebenso wenig erwähnt, wie die Souveränität des Landes. Was bedeutet das für die Ukraine?

Friedenslösung für Ukraine: Treffen zwischen Macron und Trump

Dominik Tolksdorf von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, findet es gut, dass es den Austausch zwischen den USA und Europa gibt. Der Experte für US-amerikanische Ukraine-Politik sagt, Macron habe nochmal deutlich gemacht: "Putin ist der Diktator und nicht Selenskij und Putin ist der Diktator, der den Krieg angezettelt hat." Wie er die Rolle Deutschlands sieht und ob auch die Bundeswehr in der Ukraine ihren Beitrag leisten muss, darüber hat Tolksdorf mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.