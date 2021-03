Gestern sind sieben große Open-Air-Festivals für dieses Jahr abgesagt worden. Auch "Rock am Ring" und das "Southside Festival" finden nicht statt. Das ist natürlich für Veranstalter, Künstler aber auch die Fans eine ziemlich bittere Pille. Trotz Impfungen und Vorsichtsmaßnahmen geht offenbar nichts. Das stimme so nicht ganz, sagt Hans-Peter Haag. Er ist Geschäftsführer von Musiccircus, dem größten Konzertbüro in Stuttgart. Welche Möglichkeiten für Konzerte und Kulturveranstaltungen es in diesem Jahr gibt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.