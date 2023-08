Wärmepumpe oder nicht? Die Entscheidung hängt auch davon ab, was die Kommunen an Fern- oder Nahwärmeversorgung planen. Deshalb sollen sie dem Bund ihre "kommunale Wärmeplanung" vorlegen, so hat es das Kabinett heute beschlossen. Bei der Fernwärme ist z.B. Ulm schon relativ weit: Rund 750 Gigawattstunden werden hier erzeugt, 60 Prozent davon aus erneuerbaren Energien. Warum Ulm so weit vorn ist, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) besprochen.