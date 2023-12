"Wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst - wir lehnen ihn ab, ja was denn auch sonst". Mit diesem Vierzeiler, angelehnt an das Gedicht vom Erlkönig, hat der Grüne Felix Banaszak eine der kürzesten Reden in der Geschichte des Bundestags gehalten - und gleichzeitig einen Antrag der AfD-Fraktion zurückgewiesen, die CO2-Bepreisung abzuschaffen. "Mein Eindruck war, dass ich die Stimmung ganz gut getroffen habe", sagte Banaszak im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Hören Sie im Audio, wie der Duisburger Abgeordnete auf die Idee kam und warum die AfD-Fraktion ihre Anträge regelmäßig spät am Abend stellt.