Feldhamster-Auswilderung bei Mannheim: Kampf um die letzten Lebensräume

Rund um Mannheim leben nur noch wenige Feldhamster. Der Nager ist vom Aussterben bedroht. In einem bundesweit einzigartigen Projekt werden in Mannheim-Straßenheim seit 2007 immer wieder Feldhamster ausgewildert. Ulrich Weinhold leitet das Institut für Faunistik in Heiligkreuzsteinach. In SWR Aktuell erklärt er, warum der Erhalt der Feldhamster-Population so schwierig ist: "Wir brauchen einen langen Atem. Wenn man sich überlegt, dass der Feldhamster in Baden-Württemberg weitverbreitet war und ungefähr 99,9 Prozent seines Verbreitungsgebietes eingebüßt hat, dann kämpfen wir bei Mannheim um die letzten Lebensräume. Und der Aufbau einer praktisch ausgestorbenen Population ist erheblich schwieriger, als eine bedrohte Tierart zu schützen." Wie bei dem Projekt zum Erhalt des Feldhamsters vorgegangen wird, wollte SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic von Ulrich Weinhold wissen.