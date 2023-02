Feind hört mit: Warum Geheimdienste Spionage-Ballons verwenden

Der Fall eines mutmaßlichen Spionageballons aus China, der über die USA hinweggeflogen ist, belastet das Verhältnis zwischen den beiden Staaten. Das gegenseitige Ausspionieren ist trotz der momentanen Empörung Teil der Außenpolitik fast aller Staaten. Dass auch Spionageballons zum Einsatz kommen, liege vor allem an den geringen Kosten im Vergleich zu anderen Methoden, sagt Florian Schimikowski, Historiker und Sammlungsleiter des Deutschen Spionagemuseums in Berlin. Satelliten beispielsweise seien sehr viel teurer, da bestimmte Apparaturen zum Ausspähen benötigt würden und sie per Raketen in eine Erdumlaufbahn transportiert werden müssten. Spionageballons dagegen seien "sehr viel mobiler, preisgünstiger und leichter herzustellen." Außerdem seien Ballons vom Radar schwerer zu erfassen und befänden sich näher am auszuspähenden Objekt als Satelliten. Das sei ein entscheidender Vorteil für das Abhören des Funkverkehrs.

Seit wann Spionageballons im Einsatz sind, erzählt der Sammlungsleiter des Deutschen Spionagemuseums in Berlin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.