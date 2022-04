Feiertage unter der Woche nachholen? Sinnvoll oder teurer Unsinn?

Der 1. Mai 2022 ist zwar der "Tag der Arbeit", also ein gesetzlicher Feiertag. Allerdings fällt er in diesem Jahr ausgerechnet auf einen Sonntag. Ähnlich war es auch mit den Weihnachtsfeiertagen im vergangenen Jahr. Wer berufstätig ist, kann in solchen Fällen nicht von zusätzlichen freien Tagen profitieren.

Andere Staaten, andere Regelungen: Mancherorts werden Feiertage, die auf das Wochenende fallen, unter der Woche nachgeholt. Welche Vor- und Nachteile hätte eine solche Regelung in Deutschland? Das hat SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies mit Andreas Polk besprochen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.