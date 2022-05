Fed könnte Leitzins erhöhen: EZB im Zugzwang?

Die Preise für Lebensmittel, Heiz- und Stromkosten steigen wie seit Langem nicht mehr. Auch in den USA ist das so. Die US-amerikanische Notenbank Fed wird deshalb wohl zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie den Leitzins erhöhen. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik wird heute Abend bekanntgegeben. Erwartet wird eine Erhöhung auf bis zu ein Prozent. Steigt der Leitzins, sinkt in der Folge zwar die Inflation, es könnte aber auch passieren, dass die Wirtschaft ins Stocken gerät. Dieser Schritt der Fed bringe die Europäische Zentralbank (EZB) in Zugzwang, sagt Veronika Grimm, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Erlangen-Nürnberg und eine der sogenannten Wirtschaftsweisen in Deutschland, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.