"FDP streut Sand ins Koalitions-Getriebe"

Die Klausurtagung des Bundeskabinetts geht heute in den zweiten Tag und endet am Mittag. Ob bis dahin alles besprochen ist und auch alle Streitfragen geklärt, bliebt abzuwarten. Ursula Münch ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Sie glaubt, dass innerhalb der Ampel-Koalition vor allem die FDP für Unfrieden sorgt: "Der FDP bringt relativ viel Sand ins Getriebe der Regierung." Das sei bei der Diskussion um den Einbau von neuen fossilen Heizungen der Fall, aber auch bei der Frage zum Verbrenner-Aus auf EU-Ebene. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erklärt Münch, warum die Streiterei in der Koalition weitergehen wird und warum er das auch muss.