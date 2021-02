Die FDP-Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen fordert ein Umdenken der Bundesregierung in Bezug auf das deutsch-russische Gaspipeline-Projekt Nordstream 2. Angesichts der Verurteilung des Kreml-Kritikers Nawalny zu einer dreieinhalb-jährigen Gefängnisstrafe und dem harten Vorgehen gegen Demonstranten in vielen Städten Russlands, könne nicht einfach so an der Gaspipeline weitergebaut werden. Die Argumentation, dass Nordstream 2 als rein wirtschaftliches Projekt nichts mit der politischen Situation zu tun hätte, stimme nicht, sagte Jensen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. Wirtschaftliche und private Freiheiten gingen immer Hand in Hand.