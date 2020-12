per Mail teilen

Der Vorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Michael Theurer hat die Entscheidung der grün-schwarzen Landesregierung kritisiert, das Abholen von Waren in Geschäften, das sogenannte Click & Collect, während des verschärften Lockdowns ab morgen zu verbieten. Theurer sagte SWR Aktuell: "Ich kann die Argumentation der Landesregierung nicht nachvollziehen." Die Händler hätten sich auf Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesgesundheitsminister Spahn verlassen, dass kein neuer Shutdown komme. "Jetzt sind sie verlassen – wenn sie gewusst hätten, dass ein neuer Shutdown kommt, dann hätten sie verstärkt auf Online-Konzepte gesetzt." Theurer wies auch darauf hin, dass es Berufsgruppen wie zum Beispiel Ärzte und Pflegepersonal gebe, die kaum eine Möglichkeit hätten, vor 20 Uhr Lebensmittel einzukaufen. Hier müsse es eine Ausnahmegenehmigung geben, so Theurer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.