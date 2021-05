Der Generalsekretär der FDP in Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, hat Steuerhöhungen nach der Bundestagswahl ausgeschlossen, sollten die Freien Demokraten an einer Bundesregierung beteiligt sein. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Wissing, es gebe "keine Steuererhöhungen, das kann ich Ihnen klar sagen. Die FDP geht nicht in eine Regierung, um dem Land zu schaden." Seine Partei möchte regieren und dafür gebe es im Entwurf des Wahlprogramms zur Bundestagswahl ein gutes Angebot, so Wissing. "Wir sind überzeugt, dass unser Angebot wesentlich sozialer und besser ist, als das anderer und deshalb werden wir uns nicht auf 'schlechte Politik' einlassen", so der rheinland-pfälzische FDP-Generalsekretär, der auch Wirtschaftsminister in einer Ampelkoalition des Landes ist.