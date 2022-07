Bund und Länder beraten am Freitag über die weitere Corona-Strategie. Unter anderem soll etwa in der Gastronomie künftig die "2G-Plus-Regel" gelten - wobei das "Plus" zwar für "geimpft oder genesen plus negativ getestet" steht, aber der Test durch eine Auffrischungsimpfung ersetzt werden kann. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern verteidigt der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann diese Neuregelung: Ein Booster verringere das Risiko von Krankheit und Infektion deutlich.