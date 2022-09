FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai will es nicht hinnehmen, dass Wirtschaftsminister Habeck gegen eine Laufzeitverlängerung der restlichen drei deutschen Atomkraftwerke ist. "Das kann sich das Land nicht leisten", so Djir-Sarai. In Sachen Entlastungspakt gibt sich der FDP-Politiker optimistisch. Der Staat helfe Bedürftigen und werde trotz hoher Kosten die Schuldenbremse einhalten.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagt, beim Thema einer möglichen Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da müsse man innerhalb der Ampelkoalition noch einmal sehr sachlich drüber reden.

AKW als energiepolitisches Instrument

Was der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck mit den verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerken vorhat, könne sich das Land momentan nicht leisten, findet Bijan Djir-Sarai und damit ist neuer Streit innerhalb der Ampelkoalition bereits programmiert. Djir-Sarai wörtlich: "Das ist eine sehr ernste Debatte in einer außerordentlich schwierigen Situation, und bei dieser Debatte erwarte ich, dass ein Wirtschaftsminister immer die Interessen des Landes im Blick hat. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass in so einer Situation parteipolitische Überlegungen, oder Wahlkampf-Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Das würde dem Ansehen der gesamten Koalition übrigens auch schaden". Deshalb müsse man über das Thema AKW noch einmal sehr sachlich miteinander reden. Die Sache habe auch eine europäische Dimension, so der FDP-Politiker: "Gerade innerhalb der Europäischen Union gilt ja die Vereinbarung, dass man sich gegenseitig auch solidarisch zeigt und gegenseitig unterstützt, damit nicht eine Energiekrise oder Mangelsituation in einem bestimmten Land entsteht. Und ich finde, dass Deutschland sich mit einer solchen Entscheidung, wie von Habeck skizziert, außerordentlich unsolidarisch zeigen würde innerhalb Europas. Wir haben ein Instrument in Deutschland in der Hand. Das nennt sich Laufzeitverlängerung. Und mit diesem Instrument wären wir in der Lage, eine Energiekrise in Deutschland und Europa zu verhindern. Und wenn man davon keinen Gebrauch macht, ist das aus meiner Sicht ein großes Problem. Und deswegen kann man sich das nicht leisten".

SWR-Korrespondent Alfred Schmit und Bijan Djir-Sarai (FDP) in der Halle des Hauptstadtstudios in Berlin SWR Nicole Gebauer

Entlastungspaket – da sind wir "auf einem guten Weg"

In Sachen Entlastungspaket – das dritte mittlerweile – sieht der FDP-Mann das Land auf einem guten Weg: "Diese Ampelkoalition hat gerade mit dem Entlastungspaket drei bewiesen, dass sie nicht nur dialogfähig ist, sondern auch handlungsfähig ist. Und ich finde, dieses Paket ist eine Antwort - die richtige Antwort - auf die ernste Situation des Landes." Nämlich die wirtschafts- und energiepolitische Situation. Trotz hoher Kosten gibt sich Djir-Sarai optimistisch, vom kommenden Jahr an die Schuldenbremse in Deutschland wieder einhalten zu können. Diese sei auch keine Erfindung der FDP oder des Bundesfinanzministers, sondern ein Gebot des Grundgesetzes. Die Koalitionspartner Grüne und SPD hätten allerdings vielfach andere Ansichten in Sachen Finanzen – da sei oft der Wille erkennbar, den Leuten erstmal das Geld wegzunehmen und dann umzuverteilen, während die FDP lieber die Menschen selbst entscheiden lassen wolle, was sie mit ihrem Geld tun wollen.

Verhältnis zur Union: Bitte mehr Demut!

Vor einem Jahr hieß es bei der FDP noch, man hätte gern im Bund mit CDU/CSU koaliert, aber der Zustand der Union lasse das nicht zu. Aktuell fordert Djir-Sarai als FDP-Generalsekretär von den Unionsparteien "mehr Demut": Die Union sei zwar eine wichtige politische Kraft in Deutschland – aber: "Viele Probleme in Deutschland haben auch was mit der Vergangenheit zu tun. 16 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre CDU/CSU haben dazu geführt, dass wir heute viele Herausforderungen, viele Probleme, viele Baustellen in Deutschland haben. Und diese Ampelkoalition löst gerade diese Probleme. Das ist nicht konfliktfrei. Das ist nicht einfach. Aber wir lösen diese Probleme." Es gebe zahlreiche Defizite in Deutschland, so Djir-Sarai, etwa im Bereich der Digitalisierung, beim Klimaschutz, bei Fragen der Energie, einschließlich einer großen Abhängigkeit von Russland. Die Union könnte auch gelegentlich darüber nachdenken, wer diese Konflikte und Probleme des Landes in erster Linie produziert hat, die andere jetzt lösen.

