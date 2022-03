Zur Diskussion um mögliche Lockdowns rund um Weihnachten sagt der neue FDP-Fraktionschef Christian Dürr: Wir müssen Lockdowns verhindern! Die neuen 3G-Regeln am Arbeitsplatz und im ÖPNV seien gut dafür. Über eine mögliche allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 müsse offen diskutiert werden.

Der frischgewählte FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat eine klare Haltung zu möglichen Weihnachts-Lockdowns, die jetzt wieder diskutiert werden: Die müsse man entschlossen verhindern, so der 44-Jährige aus Niedersachsen im Interview der Woche. Dazu müsse auch die aktuell laufende Impfkampagne gerne noch mehr Schwung bekommen. Damit das auch klappt, sei der neue Gesundheitsminister Lauterbach schon im Begriff, ausreichende Impfstoff-Mengen dafür zu organisieren.

Weihnachten 2021 ist nicht gleich Weihnachten 2020

Dank Impf-Kampagne sei die Lage heute erheblich besser als vor einem Jahr, als es in Deutschland Ausgangssperren gab und Schulen geschlossen waren. 3G-Regeln am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen seien hilfreich, um Lockdowns zu verhindern, so Dürr. Und natürlich Fortschritte beim Impfen: "Wir haben zurzeit in Deutschland die erfolgreichste europäische Booster-Kampagne und das wollen wir auf dem Niveau halten." Die Impfstoffbeschaffung dazu werde gerade vom neuen Gesundheitsminister Lauterbach organisiert.

Alfred Schmit, SWR-Hauptstadtstudio Korrespondent und Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. SWR

Allgemeine Impfpflicht offen diskutieren

"Ich habe selbst noch nicht entschieden, ob ich dafür oder dagegen bin" sagt der FDP-Fraktionschef zum Thema einer möglichen allgemeinen Impfpflicht. Innerhalb seiner Partei werde das kontrovers diskutiert. Aktuell bereiten FDP-Abgeordnete federführend einen Antrag gegen eine allgemeine Impfpflicht vor. "Für uns ist es auch eine Abwägung von verschiedenen Freiheitsrechten: Einerseits die Frage von Pflichten beim Impfen und auf der anderen Seite die Frage, schränkt man, wenn die Bevölkerung nicht ausreichend geimpft ist, die Freiheitsrechte ein? Können bei Menschen unter Umständen Operationen, die anstehen, nicht durchgeführt werden? Das ist ja auch eine Freiheitseinschränkung, sogar eine Gesundheitsbeeinträchtigung unter Umständen". Da müsse man abwägen, so Dürr, und er sei gespannt auf die Debatte. Dazu werde es Gruppenanträge geben. Das sind Anträge über Parteigrenzen hinweg, bei denen Abgeordnete mit Gewissensentscheidungen und ohne Bindung an die Fraktion abstimmen. "Das ist eigentlich eine Medizin-ethische Debatte, wie bei Organspende oder Sterbehilfe. Und da kann man, glaube ich, auch ein bisschen stolz auf das Parlament sein, dass das eben nicht parteipolitisch und taktisch ist, sondern über die Grenzen hinweg.", so Dürr.

60 Milliarden Euro fürs Klima statt für Corona-Hilfen?

Nicht Corona allein hält das Parlament auf Trab. Eine wichtige Frage diese Woche: Wieviel Geld darf Christian Lindner als neuer Finanzminister für Klima-Projekte ausgeben? 60 Milliarden Euro aus Corona-Hilfen sollen dafür umgewidmet werden – die waren zwar schon als Kredite eingeplant, wurden aber nicht abgerufen. Die Opposition kündigt Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe an und Dürr muss erklären, warum er ähnliche Pläne – also Rücklagen anders einzusetzen – noch vergangenes Jahr scharf kritisierte: "Tatsächlich sind es jetzt keine Rücklagen, sondern der Bund, also die große Koalition, hat mit den Stimmen der CDU/CSU einen Kreditrahmen für das Jahr 2021 beschlossen. Und diesen nutzen wir." Somit seien das keine neuen Schulden. Dürr sieht die Kritik daran gelassen: "Wenn jetzt die Union sagt, sie würde dagegen in Karlsruhe klagen, muss sie zuallererst ihren eigenen Haushalt 2020 beklagen. Ich bin mal gespannt, ob die Union das macht.", so der FDP-Politiker.