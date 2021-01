In der Debatte um eine gemeinsame Flüchtlings- und Asylpolitik hat die EU-Europaabgeordnete Nicola Beer Zweifel geäußert, ob die heute von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge die Probleme lösen können. Wenn am geografischen Prinzip festgehalten werde, wonach diejenigen EU-Staaten Verantwortung trügen, in denen die Flüchtlinge ankämen, führe dies weiterhin zur Überlastung dieser Staaten. „Die Dublin-Verordnung muss weg. Wir brauchen ein anderes System, das gemeinsame solidarische Standards hat “ so Beer. Über die konkreten Positionen der FDP in dieser Frage hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Nicola Beer gesprochen.