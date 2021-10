FDP-Digitalexperte Höferlin: "Cybersicherheit muss durchgängig und schlüssig organisiert werden"

Der Digitalexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, teilt die Einschätzung des

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), das die IT-Sicherheitslage als "angespannt bis kritisch" einschätzt. Höferlin sagte im SWR: "Die Angriff werden mehr und die scheidende Bundesregierung hat das Thema Cybersicherheit meines Erachtens nicht ausreichend gut gemanagt." Vor allem beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 seien Widersprüche offengeblieben, so Höferlin. Eine wesentliche Aufgabe der Bundesregierung sei "das Schließen von Sicherheitslücken und hier gibt es eine Diskrepanz: Einerseits werden Sicherheitslücken für staatliche Ermittlungszwecke offengehalten und nicht dem BSI gemeldet, andererseits möchte man sie schließen lassen und das erzeugt Unsicherheit." Was die nächste Bundesregierung, an der Höferlins Partei voraussichtlich beteiligt ist, besser machen muss, hat der FDP-Politiker im Gespräch mit SWR-Moderatorin Constance Schirra gesagt.