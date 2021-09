FDP-Baden-Württemberg: Koalition mit Union und Grünen liegt näher

per Mail teilen

Nach dem zweiten Triell der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU, als gemeinsamer Kandidat von CDU und CSU) sieht der Landesvorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Michael Theurer, die größten Schnittmengen in einer Koalition mit Union und Grünen nach der Bundestagswahl. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies sagte Theurer: "Das liegt uns wahrscheinlich näher." Ausschließen wollte er allerdings auch nicht, dass eine sogenannte "Deutschlandkoalition" aus SPD, FDP und Union zustande kommen könnte. Welche Schwerpunkte die FDP in Koalitionsgesprächen setzen möchte, sagte Theurer ebenfalls im SWR Aktuell-Gespräch.