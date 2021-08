Den neuen Machthabern in Afghanistan sollte man nicht trauen, meint der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Djir-Sarai. "Diese Taliban sind immer noch die Taliban der 90er Jahre, auch wenn sie derzeit sehr bemüht sind, diplomatisch und gemäßigt aufzutreten", so Djir-Sarai in SWR Aktuell. Er plädiert deshalb für eine "punktuelle Zusammenarbeit" im Rahmen humanitärer Maßnahmen, zum Beispiel um Ortskräfte außer Landes zu bringen. Von weiteren Verhandlungen bzw. der Anerkennung des neuen Emirats rät Djir-Sarai ab. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt er außerdem, warum er der Meinung ist, der Westen habe sich über die Lage in Afghanistan "etwas vorgemacht".