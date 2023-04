per Mail teilen

Sie üben auf viele eine magische Anziehungskraft, einen regelrechten Bann aus: die Berge. Gleichzeitig sind sie bedrohlich, gefährlich. Jahrhundertelang haben sie das Leben für deren Bewohner beschwerlich gemacht. Heute sind zum Beispiel die Alpen als Tourismusregion eine Goldgrube – auch mit umfangreichen Folgen. Was zieht viele Millionen regelmäßig in die Berge? Warum gehen manche weiter und suchen ihr Glück sogar in der Todeszone auf dem Dach der Welt?